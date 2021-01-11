***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,01586891Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00099231Bağımsız Denetim Ücreti10.384,22 % 0,03678823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.467,83 % 0,18942075Fon Yönetim Ücreti423.583,2 % 1,5006303Hisse Senedi Komisyonu28.298,23 % 0,10025228Tahvil Bono Komisyonu6.057,39 % 0,02145955Gecelik Ters Repo Komisyonu10.243,12 % 0,03628835Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.029,34 % 0,01427476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00487632Türev Araçlar Komisyonu26.341,41 % 0,09331984Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.037,76 % 0,06744517TOPLAM GİDERLER587.578,36 % 2,08161676DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.227.019,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899485BIST