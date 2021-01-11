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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 10:33



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.242,15 % 0,00127361
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
280,1 % 0,00015911
Bağımsız Denetim Ücreti
10.382,2 % 0,00589743
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.461,69 % 0,05138518
Fon Yönetim Ücreti
3.543.906,9 % 2,0130544
Hisse Senedi Komisyonu
9.610,63 % 0,00545915
Tahvil Bono Komisyonu
18.739,02 % 0,01064437
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
529,29 % 0,00030065
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87.454,57 % 0,04967704
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.516,7 % 0,02585497
TOPLAM GİDERLER
3.809.123,25 % 2,16370592
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.046.255,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899486


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YAPRK 88,55 16.673.588 % 10,00  
KONYA 1.324,40 41.983.483 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Altın Ons 1.849 1.850 1,52  
Altın Gr. 443 443 5,32  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,17  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,00  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,52  
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