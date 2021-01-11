***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.242,15 % 0,00127361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00015911Bağımsız Denetim Ücreti10.382,2 % 0,00589743Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.461,69 % 0,05138518Fon Yönetim Ücreti3.543.906,9 % 2,0130544Hisse Senedi Komisyonu9.610,63 % 0,00545915Tahvil Bono Komisyonu18.739,02 % 0,01064437Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu529,29 % 0,00030065Vergiler ve Diğer Harcamalar87.454,57 % 0,04967704Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.516,7 % 0,02585497TOPLAM GİDERLER3.809.123,25 % 2,16370592DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.046.255,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899486BIST