***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,01002523Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,0006269Bağımsız Denetim Ücreti10.385,04 % 0,0232429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri124.436,94 % 0,27850406Fon Yönetim Ücreti899.441,07 % 2,01305166Hisse Senedi Komisyonu2.438,56 % 0,00545778Tahvil Bono Komisyonu195,57 % 0,00043771Gecelik Ters Repo Komisyonu12.821,38 % 0,02869571Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.567,2 % 0,00574569Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu40.878,79 % 0,09149139Vergiler ve Diğer Harcamalar83.169,28 % 0,18614233Türev Araçlar Komisyonu51.206,24 % 0,1146054Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.538,62 % 0,03253909TOPLAM GİDERLER1.246.838,11 % 2,79056585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.680.476,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899487BIST