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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 10:33


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.479,32 % 0,01002523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
280,1 % 0,0006269
Bağımsız Denetim Ücreti
10.385,04 % 0,0232429
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
124.436,94 % 0,27850406
Fon Yönetim Ücreti
899.441,07 % 2,01305166
Hisse Senedi Komisyonu
2.438,56 % 0,00545778
Tahvil Bono Komisyonu
195,57 % 0,00043771
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.821,38 % 0,02869571
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.567,2 % 0,00574569
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
40.878,79 % 0,09149139
Vergiler ve Diğer Harcamalar
83.169,28 % 0,18614233
Türev Araçlar Komisyonu
51.206,24 % 0,1146054
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.538,62 % 0,03253909
TOPLAM GİDERLER
1.246.838,11 % 2,79056585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.680.476,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899487


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TURGG 146,30 54.980.836 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.673.588 % 10,00  
KONYA 1.324,40 41.983.483 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Dolar 7,4565 7,4634 % 1,22  
Euro 9,0914 9,1021 % 0,85  
Sterlin 10,0235 10,0738 % 0,53  
Frank 8,3556 8,4059 % 0,72  
Riyal 1,9785 1,9884 % 0,98  
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11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 1,52  
Altın Gr. 443 443 5,32  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,17  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,00  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,52  
Seans Raporu 11:49
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