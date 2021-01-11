***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00030944Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00001935Bağımsız Denetim Ücreti10.384,22 % 0,00071735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri638.726,38 % 0,04412396Fon Yönetim Ücreti29.140.404,01 % 2,01305302Hisse Senedi Komisyonu18.050,15 % 0,00124693Tahvil Bono Komisyonu1.661,74 % 0,00011479Gecelik Ters Repo Komisyonu79.092,83 % 0,00546382Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.590,54 % 0,00073161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar263.653,54 % 0,01821349Türev Araçlar Komisyonu555.462,62 % 0,038372Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler467.881,14 % 0,03232177TOPLAM GİDERLER31.190.666,59 % 2,15468755DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.447.572.600,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899488BIST