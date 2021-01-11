***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00088283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00005521Bağımsız Denetim Ücreti10.382,64 % 0,00204633Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri156.440,51 % 0,03083303Fon Yönetim Ücreti2.543.865,85 % 0,50137325Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,1 % 0,00000101Gecelik Ters Repo Komisyonu13.963,55 % 0,00275209Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.843,41 % 0,00056041Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.786,04 % 0,00035201Vergiler ve Diğer Harcamalar559.093,51 % 0,11019234Türev Araçlar Komisyonu146.332,09 % 0,02884075Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.688,3 % 0,02102731TOPLAM GİDERLER3.546.160,42 % 0,69891656DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ507.379.651,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899489BIST