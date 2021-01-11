***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00040801Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00002551Bağımsız Denetim Ücreti10.384,76 % 0,00094592Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri199.277,26 % 0,01815165Fon Yönetim Ücreti33.030.232,83 % 3,00863869Hisse Senedi Komisyonu2.355,39 % 0,00021455Tahvil Bono Komisyonu226,74 % 0,00002065Gecelik Ters Repo Komisyonu159.360,72 % 0,01451576Vadeli Ters Repo Komisyonu1.071 % 0,00009755Borsa Para Piyasası Komisyonu8.246,65 % 0,00075117Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.246,97 % 0,00220859Vergiler ve Diğer Harcamalar1.740,72 % 0,00015856Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.765.594,43 % 0,52517312TOPLAM GİDERLER39.207.496,89 % 3,57130974DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.097.846.442,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899490BIST