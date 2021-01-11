***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.480,49 % 0,00026692Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00001669Bağımsız Denetim Ücreti10.386,26 % 0,00061875Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri250.974,26 % 0,01495153Fon Yönetim Ücreti50.502.566,75 % 3,00863801Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.628,43 % 0,00009701Gecelik Ters Repo Komisyonu219.658,15 % 0,01308591Vadeli Ters Repo Komisyonu2.520 % 0,00015013Borsa Para Piyasası Komisyonu22.883,51 % 0,00136326Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.456,79 % 0,0009804Vergiler ve Diğer Harcamalar155.504,74 % 0,00926403Türev Araçlar Komisyonu319.679,87 % 0,0190446Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.750.794,83 % 0,52131952TOPLAM GİDERLER60.257.817,18 % 3,58979676DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.678.585.677,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899491BIST