***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.818,07 % 0,00060408Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri173,56 % 0,00002746Bağımsız Denetim Ücreti10.385,56 % 0,00164316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.013,95 % 0,01487449Fon Yönetim Ücreti12.157.793,48 % 1,92355458Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu67.582,67 % 0,01069264Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.384,15 % 0,00053543Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu292,12 % 0,00004622Vergiler ve Diğer Harcamalar606.958,39 % 0,09603039Türev Araçlar Komisyonu68.432,5 % 0,0108271Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.142.218,51 % 0,33893274TOPLAM GİDERLER15.155.052,96 % 2,39776828DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ632.048.271,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899492BIST