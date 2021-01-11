***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.875,54 % 0,00345351Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,00019421Bağımsız Denetim Ücreti10.388 % 0,00521778Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.516,66 % 0,05651591Fon Yönetim Ücreti5.491.695 % 2,75841953Hisse Senedi Komisyonu483.500,39 % 0,24285706Tahvil Bono Komisyonu44.246,97 % 0,02222478Gecelik Ters Repo Komisyonu32.561,79 % 0,01635544Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.377,04 % 0,00270083Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu68,82 % 0,00003457Vergiler ve Diğer Harcamalar111.942,26 % 0,0562274Türev Araçlar Komisyonu140.746,06 % 0,07069524Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.645,55 % 0,03247077TOPLAM GİDERLER6.504.950,72 % 3,26736701DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ199.088.461,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899517BIST