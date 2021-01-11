***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00035077Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00002193Bağımsız Denetim Ücreti10.385,04 % 0,00081324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri614.861,21 % 0,04814923Fon Yönetim Ücreti41.598.464,95 % 3,25753821Hisse Senedi Komisyonu14.026,13 % 0,00109837Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu308.836,61 % 0,02418472Vadeli Ters Repo Komisyonu3.638,25 % 0,00028491Borsa Para Piyasası Komisyonu31.649,49 % 0,00247844Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu308.410,82 % 0,02415137Vergiler ve Diğer Harcamalar524.523,21 % 0,04107494Türev Araçlar Komisyonu435.892,98 % 0,03413439Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler290.994,93 % 0,02278755TOPLAM GİDERLER44.146.443,04 % 3,45706807DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.276.990.852,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899518BIST