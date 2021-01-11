***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.479,32 % 0,00035077
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
280,1 % 0,00002193
Bağımsız Denetim Ücreti
10.385,04 % 0,00081324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
614.861,21 % 0,04814923
Fon Yönetim Ücreti
41.598.464,95 % 3,25753821
Hisse Senedi Komisyonu
14.026,13 % 0,00109837
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
308.836,61 % 0,02418472
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.638,25 % 0,00028491
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.649,49 % 0,00247844
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
308.410,82 % 0,02415137
Vergiler ve Diğer Harcamalar
524.523,21 % 0,04107494
Türev Araçlar Komisyonu
435.892,98 % 0,03413439
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
290.994,93 % 0,02278755
TOPLAM GİDERLER
44.146.443,04 % 3,45706807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.276.990.852,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899518
BIST
12:021.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.552
En Düşük
1.537
12:027,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0786
|Açılış
|: 7,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:029,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:02443,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,54
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TURGG
|146,30
|55.917.448
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.958.630
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|KOZAL
|119,90
|621.146.267
|% 0,76
|
|TCELL
|17,21
|583.262.893
|% 2,14
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,75
|341.567.296
|% 8,27
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|TSKB
|1,85
|160.779.331
|% 0,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4513
|% 1,06
|
|Euro
|9,0731
|9,0806
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% 0,75
|
|Frank
|8,3707
|8,4212
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9821
|1,9920
|% 1,16
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,15
|
|Altın Gr.
|443
|444
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,54
|