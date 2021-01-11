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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 10:47



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.479,32 % 0,00035077
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
280,1 % 0,00002193
Bağımsız Denetim Ücreti
10.385,04 % 0,00081324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
614.861,21 % 0,04814923
Fon Yönetim Ücreti
41.598.464,95 % 3,25753821
Hisse Senedi Komisyonu
14.026,13 % 0,00109837
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
308.836,61 % 0,02418472
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.638,25 % 0,00028491
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.649,49 % 0,00247844
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
308.410,82 % 0,02415137
Vergiler ve Diğer Harcamalar
524.523,21 % 0,04107494
Türev Araçlar Komisyonu
435.892,98 % 0,03413439
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
290.994,93 % 0,02278755
TOPLAM GİDERLER
44.146.443,04 % 3,45706807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.276.990.852,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899518


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TURGG 146,30 55.917.448 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.958.630 % 10,00  
KONYA 1.324,40 42.082.813 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Frank 8,3707 8,4212 % 0,90  
Riyal 1,9821 1,9920 % 1,16  
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Altın Ons 1.849 1.849 1,15  
Altın Gr. 443 444 5,38  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.929 3.003 -20,12  
Yarım 1.416 1.453 -9,73  
Çeyrek 710 726 -4,86  
Gümüş.Ons 25,08 25,13 -0,20  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,03  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,54  
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