***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.906,68 % 0,00165404
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
493,18 % 0,00028064
Bağımsız Denetim Ücreti
10.380,7 % 0,00590713
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.369,91 % 0,04459635
Fon Yönetim Ücreti
3.537.574,24 % 2,01305458
Hisse Senedi Komisyonu
214.815,51 % 0,12224064
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35.906,35 % 0,02043249
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.807,2 % 0,01866892
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.007,64 % 0,0017115
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.279,32 % 0,05877104
TOPLAM GİDERLER
4.019.540,73 % 2,28731733
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
175.731.660,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899519
BIST
12:011.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.551
En Düşük
1.537
12:017,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:019,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0550
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:01443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,38
|Açılış
|: 443,50
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:01
|YAPRK
|88,55
|16.958.453
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|55.713.945
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|889.281.351
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|582.271.033
|% 2,14
|
|KOZAL
|119,40
|580.492.029
|% 0,34
|
|PETKM
|5,33
|488.145.777
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|456.474.799
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|889.281.351
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|456.474.799
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|340.747.324
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|488.145.777
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|159.396.181
|% 0,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4513
|% 1,06
|
|Euro
|9,0731
|9,0806
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% 0,65
|
|Frank
|8,3646
|8,4150
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9811
|1,9910
|% 1,11
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,38
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-23,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,44
|
|Çeyrek
|709
|726
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,51
|