***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.906,68 % 0,00165404Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri493,18 % 0,00028064Bağımsız Denetim Ücreti10.380,7 % 0,00590713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.369,91 % 0,04459635Fon Yönetim Ücreti3.537.574,24 % 2,01305458Hisse Senedi Komisyonu214.815,51 % 0,12224064Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35.906,35 % 0,02043249Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu32.807,2 % 0,01866892Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.007,64 % 0,0017115Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.279,32 % 0,05877104TOPLAM GİDERLER4.019.540,73 % 2,28731733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ175.731.660,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899519BIST