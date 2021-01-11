***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00411578Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00025737Bağımsız Denetim Ücreti10.385,04 % 0,00954219Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.451,11 % 0,07300289Fon Yönetim Ücreti2.641.000,43 % 2,42665803Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.111,02 % 0,00745273Gecelik Ters Repo Komisyonu30.182,68 % 0,02773307Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.883,45 % 0,00540595Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00126473Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.862,06 % 0,03203267TOPLAM GİDERLER2.816.011,65 % 2,58746542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.832.822,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899520BIST