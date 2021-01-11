***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.242,15 % 0,00298598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00037302Bağımsız Denetim Ücreti10.387,88 % 0,01383404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.817,42 % 0,04903153Fon Yönetim Ücreti2.597.780,38 % 3,45958911Hisse Senedi Komisyonu172.896,1 % 0,23025405Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu23.859,27 % 0,03177454Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.758,27 % 0,00367332Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00183307Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.138,13 % 0,0401364TOPLAM GİDERLER2.878.536,14 % 3,83348506DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.089.275,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899522BIST