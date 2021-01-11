***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00058649Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00003667Bağımsız Denetim Ücreti10.384,22 % 0,00135963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri279.625,69 % 0,03661217Fon Yönetim Ücreti18.533.637,63 % 2,42666074Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu41.080,78 % 0,00537882Gecelik Ters Repo Komisyonu255.413,89 % 0,03344205Vadeli Ters Repo Komisyonu5.859 % 0,00076714Borsa Para Piyasası Komisyonu5.570,45 % 0,00072935Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00018022Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler155.614,23 % 0,020375TOPLAM GİDERLER19.293.321,75 % 2,52612829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ763.750.669,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899523BIST