***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00012723Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00000796Bağımsız Denetim Ücreti10.387,88 % 0,00029505Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri587.374,28 % 0,01668333Fon Yönetim Ücreti52.188.764,25 % 1,48232947Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.868,91 % 0,00047913Gecelik Ters Repo Komisyonu5.094.418,32 % 0,14469794Vadeli Ters Repo Komisyonu340.294,5 % 0,00966546Borsa Para Piyasası Komisyonu569.918,15 % 0,01618752Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,0000391Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler696.507,29 % 0,01978306TOPLAM GİDERLER59.510.669,44 % 1,69029523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.520.726.345,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899524BIST