***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.242,15 % 0,003771Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00047109Bağımsız Denetim Ücreti10.382,2 % 0,01746147Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.392,39 % 0,05616153Fon Yönetim Ücreti2.056.994,27 % 3,45958914Hisse Senedi Komisyonu381.741,66 % 0,6420384Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.173,08 % 0,02888282Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.167,59 % 0,02382799Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00231499Türev Araçlar Komisyonu0 AM DEĞERİ59.457.761,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899525BIST