***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.242,15 % 0,00026844Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00003353Bağımsız Denetim Ücreti10.384,22 % 0,00124325Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.788,21 % 0,01661636Fon Yönetim Ücreti29.734.051,36 % 3,55989575Hisse Senedi Komisyonu610.510,65 % 0,07309311Tahvil Bono Komisyonu205,83 % 0,00002464Gecelik Ters Repo Komisyonu87.950,56 % 0,01052984Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu76.740,03 % 0,00918767Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00016479Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler192.214,16 % 0,02301275TOPLAM GİDERLER30.854.743,71 % 3,69407013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ835.250.621,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899526BIST