***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri717,3 % 0,00073986Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00012436Bağımsız Denetim Ücreti2.697,54 % 0,00278238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.460,02 % 0,01078899Fon Yönetim Ücreti824.775,51 % 0,85071482Hisse Senedi Komisyonu126.314,62 % 0,13028723Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.221,68 % 0,00848025Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.128,92 % 0,00116442Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00030139Türev Araçlar Komisyonu7.264,62 % 0,00749309Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.329,28 % 0,00859124TOPLAM GİDERLER990.322,26 % 1,02146803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.950.881,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924684BIST