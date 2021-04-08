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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 09:58



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
717,3 % 0,00073986
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00012436
Bağımsız Denetim Ücreti
2.697,54 % 0,00278238
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.460,02 % 0,01078899
Fon Yönetim Ücreti
824.775,51 % 0,85071482
Hisse Senedi Komisyonu
126.314,62 % 0,13028723
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.221,68 % 0,00848025
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.128,92 % 0,00116442
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00030139
Türev Araçlar Komisyonu
7.264,62 % 0,00749309
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.329,28 % 0,00859124
TOPLAM GİDERLER
990.322,26 % 1,02146803
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.950.881,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924684


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Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,09  
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