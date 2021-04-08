***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri717,3 % 0,00004879Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000082Bağımsız Denetim Ücreti2.698,2 % 0,00018354Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.258,32 % 0,00403093Fon Yönetim Ücreti12.868.833,11 % 0,87537673Hisse Senedi Komisyonu283.653,69 % 0,01929498Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu60.102,64 % 0,00408836Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.207,54 % 0,00008214Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001988Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.295,2 % 0,00518983TOPLAM GİDERLER13.353.178,77 % 0,90832338DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.470.090.837,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924685BIST