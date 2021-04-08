***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00004506Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000379Bağımsız Denetim Ücreti2.698,62 % 0,00008493Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153.971,6 % 0,00484553Fon Yönetim Ücreti11.582.550,86 % 0,36450636Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu585,1 % 0,00001841Gecelik Ters Repo Komisyonu1.144.265,04 % 0,03601037Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu128.988,01 % 0,00405929Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0000092Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.047,48 % 0,00585497TOPLAM GİDERLER13.200.951,38 % 0,41543791DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.177.599.115,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924686BIST