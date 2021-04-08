***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 09:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00004506
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000379
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,62 % 0,00008493
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
153.971,6 % 0,00484553
Fon Yönetim Ücreti
11.582.550,86 % 0,36450636
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
585,1 % 0,00001841
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.144.265,04 % 0,03601037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
128.988,01 % 0,00405929
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0000092
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
186.047,48 % 0,00585497
TOPLAM GİDERLER
13.200.951,38 % 0,41543791
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.177.599.115,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924686
BIST
17:021.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,18
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:028,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0508
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1833
En Düşük
8,1219
17:029,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7335
En Düşük
9,6635
17:02457,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,89
|Açılış
|: 457,46
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:02
|TUREX
|14,52
|329.880
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.047.706
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|620.683
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.115.701
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.105.256
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.004.084
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.045.353
|% -9,81
|
|EREGL
|16,12
|1.075.260.215
|% 1,77
|
|BJKAS
|11,14
|921.783.721
|% 9,54
|
|GARAN
|6,66
|867.175.365
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,19
|859.525.781
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,20
|638.906.638
|% -2,37
|
|EKGYO
|1,88
|457.749.643
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|292.429.931
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|598.042.635
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|311.223.085
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|867.175.365
|% -1,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1772
|8,1833
|% 0,62
|
|Euro
|9,7240
|9,7335
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1900
|11,2462
|% 0,44
|
|Frank
|8,7867
|8,8396
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 0,47
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.001
|3.077
|-30,44
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|-14,72
|
|Çeyrek
|728
|744
|-7,36
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|