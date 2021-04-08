***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:00
% 0
Saklama Ücretleri
22.959,29 % 0,02561138
Fon Yönetimmet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00032595
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.181,27 % 0,01135734
TOPLAM GİDERLER
578.441,14 % 0,64525843
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.644.879,67
16:531.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -30,06
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:538,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:539,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7258
En Düşük
9,6635
16:53457,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,17
|Açılış
|: 457,08
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TUREX
|14,52
|326.715
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.027.176
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|616.585
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.812.904
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.026.009
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.842.943
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.989.274
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.044.037.905
|% 1,83
|
|BJKAS
|11,12
|889.561.469
|% 9,34
|
|KRDMD
|7,19
|849.925.171
|% -3,23
|
|GARAN
|6,64
|813.435.191
|% -1,78
|
|KOZAL
|115,00
|618.404.943
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,87
|446.965.371
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|279.622.226
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,13
|594.604.013
|% -6,85
|
|YKBNK
|2,12
|299.616.784
|% -2,75
|
|GARAN
|6,64
|813.435.191
|% -1,78
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1696
|8,1751
|% 0,52
|
|Euro
|9,7157
|9,7258
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1881
|11,2442
|% 0,42
|
|Frank
|8,7829
|8,8359
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 0,45
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-14,41
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-20,57
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-9,94
|
|Çeyrek
|729
|747
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,30
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:04CRDFA
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 607 adet işlem
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17:03YESIL
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 601 adet işlem
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17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, EREGL, VAKBN
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17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 62 kaybederek (% -1.77 ) 1, 200
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, MTRKS, QUAGR, ORMA, NTGAZ, TRILC, ATSYH