***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri403,51 % 0,00019574Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005849Bağımsız Denetim Ücreti1.190,94 % 0,00057772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.705,54 % 0,00810383Fon Yönetim Ücreti1.020.436,56 % 0,49501182Hisse Senedi Komisyonu77.503,39 % 0,03759675Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.663,1 % 0,00565775Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu906,15 % 0,00043957Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00014175Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.295,5 % 0,03458531TOPLAM GİDERLER1.200.517,46 % 0,58236872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ206.143.876,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924695BIST