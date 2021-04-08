***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00007709Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000649Bağımsız Denetim Ücreti2.698,2 % 0,00014527Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri192.106,94 % 0,01034282Fon Yönetim Ücreti14.878.294,76 % 0,8010308Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu73.214,67 % 0,0039418Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu676,28 % 0,00003641Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu108.901,81 % 0,00586315Vergiler ve Diğer Harcamalar474,2 % 0,00002553Türev Araçlar Komisyonu44.229,12 % 0,00238125Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.475,12 % 0,00562482TOPLAM GİDERLER15.406.623,57 % 0,82947543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.857.393.597,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924696BIST