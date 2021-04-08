***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431 % 0,00054954
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000463
Bağımsız Denetim Ücreti
1.984,86 % 0,00076224
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.265,97 % 0,01008681
Fon Yönetim Ücreti
1.765.720 % 0,67808214
Hisse Senedi Komisyonu
105.646,34 % 0,04057093
Tahvil Bono Komisyonu
3.438,42 % 0,00132044
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.518,38 % 0,00288725
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
738,93 % 0,00028377
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00011221
Türev Araçlar Komisyonu
66.803,22 % 0,02565416
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.314,54 % 0,00703326
TOPLAM GİDERLER
1.998.274,43 % 0,76738905
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
260.399.131,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924697
BIST
16:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -31,34
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:338,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1751
En Düşük
8,1219
16:339,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:33456,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,02
|Açılış
|: 456,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TUREX
|14,52
|321.966
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|607.692
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.988.000
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.737.438
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.817.897
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.253.488
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.797.023
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.022.532.074
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,05
|836.006.168
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,21
|835.455.095
|% -2,96
|
|GARAN
|6,65
|764.532.193
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,40
|592.809.459
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,86
|428.422.552
|% -3,63
|
|TSKB
|1,34
|267.779.077
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,15
|581.960.061
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|290.786.138
|% -3,67
|
|GARAN
|6,65
|764.532.193
|% -1,63
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1691
|8,1751
|% 0,52
|
|Euro
|9,7105
|9,7190
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1855
|11,2416
|% 0,40
|
|Frank
|8,7785
|8,8313
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-19,45
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:44VAKKO
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 833 adet işlem
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16:43VAKKO
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 183 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 71 kaybederek (% -1.84 ) 1, 425
-
16:42XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 14, 098.00 milyon TL de
-
16:42PAMEL
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 316 adet işlem