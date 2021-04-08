***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431 % 0,00054954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000463Bağımsız Denetim Ücreti1.984,86 % 0,00076224Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.265,97 % 0,01008681Fon Yönetim Ücreti1.765.720 % 0,67808214Hisse Senedi Komisyonu105.646,34 % 0,04057093Tahvil Bono Komisyonu3.438,42 % 0,00132044Gecelik Ters Repo Komisyonu7.518,38 % 0,00288725Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu738,93 % 0,00028377Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00011221Türev Araçlar Komisyonu66.803,22 % 0,02565416Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.314,54 % 0,00703326TOPLAM GİDERLER1.998.274,43 % 0,76738905DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ260.399.131,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924697BIST