***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.508,4 % 0,00108296Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00008656Bağımsız Denetim Ücreti2.722,44 % 0,00195458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.598,19 % 0,0169424Fon Yönetim Ücreti1.030.465,94 % 0,73982644Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.646,78 % 0,00118231Gecelik Ters Repo Komisyonu2.937,55 % 0,00210902Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu683,98 % 0,00049107Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00020979Türev Araçlar Komisyonu15.809,07 % 0,01135017Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.838,32 % 0,00849936TOPLAM GİDERLER1.091.623,44 % 0,78373467DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ139.284.822,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924700BIST