***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.508,4 % 0,00108296
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00008656
Bağımsız Denetim Ücreti
2.722,44 % 0,00195458
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.598,19 % 0,0169424
Fon Yönetim Ücreti
1.030.465,94 % 0,73982644
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.646,78 % 0,00118231
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.937,55 % 0,00210902
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
683,98 % 0,00049107
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00020979
Türev Araçlar Komisyonu
15.809,07 % 0,01135017
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.838,32 % 0,00849936
TOPLAM GİDERLER
1.091.623,44 % 0,78373467
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
139.284.822,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924700
BIST
16:341.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -29,84
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:348,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1751
En Düşük
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16:349,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:34456,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,02
|Açılış
|: 456,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|603.226
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.956.675
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.616.281
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.803.166
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.113.663
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.775.812
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.017.912.259
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,18
|832.071.474
|% -3,36
|
|BJKAS
|11,02
|822.560.878
|% 8,36
|
|GARAN
|6,64
|754.134.397
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,20
|590.208.278
|% -3,22
|
|EKGYO
|1,86
|424.565.272
|% -3,63
|
|TSKB
|1,35
|255.519.262
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|577.982.317
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|290.340.910
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,18
|832.071.474
|% -3,36
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1691
|8,1751
|% 0,52
|
|Euro
|9,7105
|9,7190
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1803
|11,2364
|% 0,35
|
|Frank
|8,7780
|8,8309
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-16,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-27,67
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-13,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
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Seans Raporu
16:34
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