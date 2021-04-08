***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00066648Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005612Bağımsız Denetim Ücreti2.698,2 % 0,00125588Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.880 % 0,01204586Fon Yönetim Ücreti52.981,03 % 0,02466005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.196,09 % 0,00102217Gecelik Ters Repo Komisyonu2.197,09 % 0,00102264Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu622,83 % 0,0002899Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,000136Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.715,77 % 0,00591856TOPLAM GİDERLER101.135,68 % 0,04707366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.845.583,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924701BIST