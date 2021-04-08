***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00066648
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00005612
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,2 % 0,00125588
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.880 % 0,01204586
Fon Yönetim Ücreti
52.981,03 % 0,02466005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.196,09 % 0,00102217
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.197,09 % 0,00102264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
622,83 % 0,0002899
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,000136
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.715,77 % 0,00591856
TOPLAM GİDERLER
101.135,68 % 0,04707366
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
214.845.583,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924701
BIST
16:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -31,38
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:338,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1753
En Düşük
8,1219
16:339,7181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:33456,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,02
|Açılış
|: 456,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|600.521
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.954.163
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.615.490
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.794.930
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.093.364
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.661.054
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.015.130.471
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,20
|829.651.872
|% -3,10
|
|BJKAS
|10,95
|807.751.216
|% 7,67
|
|GARAN
|6,64
|753.208.617
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,20
|588.751.442
|% -3,22
|
|EKGYO
|1,87
|424.289.413
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|255.033.900
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|574.869.965
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|290.010.451
|% -3,21
|
|GARAN
|6,64
|753.208.617
|% -1,78
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1711
|8,1753
|% 0,53
|
|Euro
|9,7101
|9,7181
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1731
|11,2291
|% 0,29
|
|Frank
|8,7688
|8,8217
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-17,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:45MAALT
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 211.70 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 695 adet işlem
-
16:44VAKKO
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 833 adet işlem
-
16:43VAKKO
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 183 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 71 kaybederek (% -1.84 ) 1, 425
-
16:42XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 14, 098.00 milyon TL de