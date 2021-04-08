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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 10:09



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00005485
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000462
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,86 % 0,00010338
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
110.359,4 % 0,00422729
Fon Yönetim Ücreti
19.314.220,57 % 0,73982634
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.108,04 % 0,00004244
Gecelik Ters Repo Komisyonu
46.589,06 % 0,00178458
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
794,16 % 0,00003042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
36.496,71 % 0,001398
Vergiler ve Diğer Harcamalar
27.055,88 % 0,00103637
Türev Araçlar Komisyonu
150.792,87 % 0,00577608
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
133.929,29 % 0,00513013
TOPLAM GİDERLER
19.825.597,31 % 0,7594145
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.610.642.465,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924702


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