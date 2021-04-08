***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00005485Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000462Bağımsız Denetim Ücreti2.698,86 % 0,00010338Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.359,4 % 0,00422729Fon Yönetim Ücreti19.314.220,57 % 0,73982634Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.108,04 % 0,00004244Gecelik Ters Repo Komisyonu46.589,06 % 0,00178458Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu794,16 % 0,00003042Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.496,71 % 0,001398Vergiler ve Diğer Harcamalar27.055,88 % 0,00103637Türev Araçlar Komisyonu150.792,87 % 0,00577608Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler133.929,29 % 0,00513013TOPLAM GİDERLER19.825.597,31 % 0,7594145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.610.642.465,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924702BIST