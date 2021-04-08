***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00012594
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000106
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,62 % 0,00023736
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.352,59 % 0,00478055
Fon Yönetim Ücreti
562.792,4 % 0,04950012
Hisse Senedi Komisyonu
28.820,9 % 0,00253493
Tahvil Bono Komisyonu
2.656,34 % 0,00023364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.575,93 % 0,00268929
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
977,75 % 0,000086
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
901,49 % 0,00007929
Türev Araçlar Komisyonu
275.348,22 % 0,02421811
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.821,39 % 0,00543747
TOPLAM GİDERLER
1.022.498,1 % 0,0899333
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.136.951.630,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924704
BIST
16:361.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -28,52
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:368,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1740
En Düşük
8,1219
16:369,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:36456,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,15
|Açılış
|: 456,10
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.978.148
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|605.930
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.696.595
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.804.238
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.222.105
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.794.633
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.020.715.010
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,19
|833.950.495
|% -3,23
|
|BJKAS
|11,04
|828.079.108
|% 8,55
|
|GARAN
|6,64
|755.077.473
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,40
|590.746.867
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,86
|424.746.288
|% -3,63
|
|TSKB
|1,35
|255.616.369
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|580.679.560
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,10
|290.558.721
|% -3,67
|
|KRDMD
|7,19
|833.950.495
|% -3,23
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1693
|8,1735
|% 0,50
|
|Euro
|9,7100
|9,7165
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,1833
|11,2394
|% 0,38
|
|Frank
|8,7779
|8,8308
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-15,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49YYAPI
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 812, 182 adet işlem
-
16:48FADE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 757, 319 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PGSUS, TAVHL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 82 kaybederek (% -2.20 ) 1, 195
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, TUREX, MTRKS, TRILC, ORMA, NTGAZ, QUAGR