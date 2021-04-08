***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00012594Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000106Bağımsız Denetim Ücreti2.698,62 % 0,00023736Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.352,59 % 0,00478055Fon Yönetim Ücreti562.792,4 % 0,04950012Hisse Senedi Komisyonu28.820,9 % 0,00253493Tahvil Bono Komisyonu2.656,34 % 0,00023364Gecelik Ters Repo Komisyonu30.575,93 % 0,00268929Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu977,75 % 0,000086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar901,49 % 0,00007929Türev Araçlar Komisyonu275.348,22 % 0,02421811Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.821,39 % 0,00543747TOPLAM GİDERLER1.022.498,1 % 0,0899333DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.136.951.630,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924704BIST