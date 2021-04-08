***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00629449Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00053001Bağımsız Denetim Ücreti2.698,2 % 0,01186103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.127,41 % 0,06649864Fon Yönetim Ücreti83.943,22 % 0,3690063Hisse Senedi Komisyonu1.558,01 % 0,00684886Tahvil Bono Komisyonu244,63 % 0,00107537Gecelik Ters Repo Komisyonu1.866,53 % 0,00820509Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu732,7 % 0,00322088Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00128448Türev Araçlar Komisyonu3.959,94 % 0,01740751Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.596,32 % 0,02020498TOPLAM GİDERLER116.571,63 % 0,51243765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.748.451,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924705BIST