***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00629449
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00053001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,2 % 0,01186103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.127,41 % 0,06649864
Fon Yönetim Ücreti
83.943,22 % 0,3690063
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,01 % 0,00684886
Tahvil Bono Komisyonu
244,63 % 0,00107537
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.866,53 % 0,00820509
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
732,7 % 0,00322088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00128448
Türev Araçlar Komisyonu
3.959,94 % 0,01740751
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.596,32 % 0,02020498
TOPLAM GİDERLER
116.571,63 % 0,51243765
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.748.451,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924705
BIST
16:371.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -28,14
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:378,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1740
En Düşük
8,1219
16:379,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:37456,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,10
|Açılış
|: 456,15
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TUREX
|14,52
|321.966
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|607.692
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.988.000
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.737.438
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.817.897
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.253.488
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.797.023
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.022.532.074
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,05
|836.006.168
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,21
|835.455.095
|% -2,96
|
|GARAN
|6,65
|764.532.193
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,40
|592.809.459
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,86
|428.422.552
|% -3,63
|
|TSKB
|1,34
|267.779.077
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,15
|581.960.061
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|290.786.138
|% -3,67
|
|GARAN
|6,65
|764.532.193
|% -1,63
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1669
|8,1705
|% 0,47
|
|Euro
|9,7110
|9,7193
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1855
|11,2416
|% 0,40
|
|Frank
|8,7785
|8,8313
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-16,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,42
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:50EGSER
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 557, 538 adet işlem
-
16:49YYAPI
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 812, 182 adet işlem
-
16:48FADE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 757, 319 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PGSUS, TAVHL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 82 kaybederek (% -2.20 ) 1, 195