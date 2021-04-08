***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.363,5 % 0,00019187Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001697Bağımsız Denetim Ücreti3.028,44 % 0,00042615Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.369,2 % 0,01088705Fon Yönetim Ücreti3.198.011,29 % 0,45000974Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu662,68 % 0,00009325Gecelik Ters Repo Komisyonu31.657,92 % 0,00445476Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu780,84 % 0,00010988Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00004112Türev Araçlar Komisyonu40.190,85 % 0,00565548Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları