***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri717,3 % 0,00234506Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00039418Bağımsız Denetim Ücreti2.697,54 % 0,00881903Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.551,73 % 0,05411232Fon Yönetim Ücreti151.412,87 % 0,49501178Hisse Senedi Komisyonu1.866,63 % 0,00610254Tahvil Bono Komisyonu218,68 % 0,00071493Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.467,99 % 0,02441499Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.583,76 % 0,01498562TOPLAM GİDERLER185.637,07 % 0,60690043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.587.730,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924706BIST