***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
717,3 % 0,00234506
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00039418
Bağımsız Denetim Ücreti
2.697,54 % 0,00881903
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.551,73 % 0,05411232
Fon Yönetim Ücreti
151.412,87 % 0,49501178
Hisse Senedi Komisyonu
1.866,63 % 0,00610254
Tahvil Bono Komisyonu
218,68 % 0,00071493
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.467,99 % 0,02441499
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.583,76 % 0,01498562
TOPLAM GİDERLER
185.637,07 % 0,60690043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.587.730,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924706
BIST
16:381.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -28,93
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:388,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1740
En Düşük
8,1219
16:389,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:38456,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,10
|Açılış
|: 456,15
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TUREX
|14,52
|322.388
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.988.016
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|608.717
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.752.457
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.819.304
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.296.609
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.857.629
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.024.701.791
|% 2,02
|
|BJKAS
|11,08
|843.148.140
|% 8,95
|
|KRDMD
|7,22
|837.990.579
|% -2,83
|
|GARAN
|6,66
|772.643.821
|% -1,48
|
|KOZAL
|114,70
|598.089.849
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,87
|428.870.263
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|269.613.354
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|582.580.439
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,11
|292.252.491
|% -3,21
|
|GARAN
|6,66
|772.643.821
|% -1,48
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1672
|8,1689
|% 0,45
|
|Euro
|9,7108
|9,7194
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1868
|11,2429
|% 0,41
|
|Frank
|8,7785
|8,8314
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 0,37
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-16,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-27,67
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-13,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|