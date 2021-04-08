***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00197951Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00016668Bağımsız Denetim Ücreti2.698,2 % 0,00373009Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.657,82 % 0,05067707Fon Yönetim Ücreti358.072,3 % 0,49501181Hisse Senedi Komisyonu2.321,73 % 0,00320964Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.110,68 % 0,00291788Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu586,74 % 0,00081113Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu60.679,57 % 0,08388558Vergiler ve Diğer Harcamalar31.161,8 % 0,04307917Türev Araçlar Komisyonu10.772,85 % 0,01489277Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.412,04 % 0,06139678TOPLAM GİDERLER551.026,2 % 0,7617581DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.336.112,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924707BIST