***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00197951
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00016668
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,2 % 0,00373009
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.657,82 % 0,05067707
Fon Yönetim Ücreti
358.072,3 % 0,49501181
Hisse Senedi Komisyonu
2.321,73 % 0,00320964
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.110,68 % 0,00291788
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
586,74 % 0,00081113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
60.679,57 % 0,08388558
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.161,8 % 0,04307917
Türev Araçlar Komisyonu
10.772,85 % 0,01489277
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.412,04 % 0,06139678
TOPLAM GİDERLER
551.026,2 % 0,7617581
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.336.112,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924707
BIST
16:391.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -28,94
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:398,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0435
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1760
En Düşük
8,1219
16:399,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:39455,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,65
|Açılış
|: 455,61
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TUREX
|14,52
|323.477
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|612.241
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.004.546
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.752.510
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.861.689
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.443.795
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.861.003
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.025.081.453
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,07
|849.060.791
|% 8,85
|
|KRDMD
|7,22
|838.459.067
|% -2,83
|
|GARAN
|6,65
|774.193.382
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,80
|600.505.566
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|429.881.962
|% -3,11
|
|TSKB
|1,36
|273.393.203
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,15
|582.984.579
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|296.255.671
|% -2,75
|
|GARAN
|6,65
|774.193.382
|% -1,63
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1672
|8,1689
|% 0,45
|
|Euro
|9,7108
|9,7194
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1824
|11,2384
|% 0,37
|
|Frank
|8,7771
|8,8300
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1709
|2,1818
|% 0,38
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-15,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:49YYAPI
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 812, 182 adet işlem
-
16:48FADE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 757, 319 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PGSUS, TAVHL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 82 kaybederek (% -2.20 ) 1, 195
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, TUREX, MTRKS, TRILC, ORMA, NTGAZ, QUAGR