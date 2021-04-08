***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.431,9 % 0,00008266
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000696
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,2 % 0,00015575
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.588,47 % 0,00805776
Fon Yönetim Ücreti
8.575.331,44 % 0,4950118
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.228,9 % 0,00018639
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
435,36 % 0,00002513
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00001687
Türev Araçlar Komisyonu
10.135,91 % 0,0005851
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
145.818,22 % 0,00841737
TOPLAM GİDERLER
8.879.081,17 % 0,51254578
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.732.348.890,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924708
BIST
16:371.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -28,14
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:378,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1740
En Düşük
8,1219
16:379,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:37456,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,10
|Açılış
|: 456,15
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TUREX
|14,52
|321.966
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|607.692
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.988.000
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.737.438
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.817.897
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.253.488
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.797.023
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.022.532.074
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,05
|836.006.168
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,21
|835.455.095
|% -2,96
|
|GARAN
|6,65
|764.532.193
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,40
|592.809.459
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,86
|428.422.552
|% -3,63
|
|TSKB
|1,34
|267.779.077
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,15
|581.960.061
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|290.786.138
|% -3,67
|
|GARAN
|6,65
|764.532.193
|% -1,63
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1693
|8,1735
|% 0,50
|
|Euro
|9,7100
|9,7165
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,1868
|11,2429
|% 0,41
|
|Frank
|8,7785
|8,8314
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 0,37
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,45
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:51ISKPL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 39.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 836 adet işlem
-
16:50EGSER
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 557, 538 adet işlem
-
16:49YYAPI
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 812, 182 adet işlem
-
16:48FADE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 757, 319 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PGSUS, TAVHL