***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00008266Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000696Bağımsız Denetim Ücreti2.698,2 % 0,00015575Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.588,47 % 0,00805776Fon Yönetim Ücreti8.575.331,44 % 0,4950118Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.228,9 % 0,00018639Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu435,36 % 0,00002513Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001687Türev Araçlar Komisyonu10.135,91 % 0,0005851Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler145.818,22 % 0,00841737TOPLAM GİDERLER8.879.081,17 % 0,51254578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.732.348.890,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924708BIST