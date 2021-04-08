***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00024716Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002081Bağımsız Denetim Ücreti2.696,88 % 0,00046552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.325,84 % 0,00765121Fon Yönetim Ücreti714.248,34 % 0,12328841Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu505,88 % 0,00008732Gecelik Ters Repo Komisyonu3.142,32 % 0,0005424Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu806,18 % 0,00013916Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar96.751,2 % 0,0167005Türev Araçlar Komisyonu110.299,4 % 0,01903909Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.483,91 % 0,00560714TOPLAM GİDERLER1.006.812,42 % 0,17378872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ579.331.280,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924709BIST