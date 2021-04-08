***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.431,9 % 0,00010557Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000889Bağımsız Denetim Ücreti2.687,28 % 0,00019812Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.014,55 % 0,00412977Fon Yönetim Ücreti10.034.706,4 % 0,73982632Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu74,86 % 0,00000552Gecelik Ters Repo Komisyonu57.251,94 % 0,004221Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu720,88 % 0,00005315Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.307,6 % 0,00017013Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00002154Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.812.443,97 % 0,13362561TOPLAM GİDERLER11.968.052,15 % 0,88236563DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.356.359.744,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924710BIST