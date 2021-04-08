***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.430,1 % 0,00007363Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000621Bağımsız Denetim Ücreti2.706,48 % 0,00013934Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.307 % 0,00372264Fon Yönetim Ücreti14.370.070,27 % 0,73982645Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu757,99 % 0,00003902Gecelik Ters Repo Komisyonu18.475,02 % 0,00095117Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu609,06 % 0,00003136Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001504Türev Araçlar Komisyonu132.036,76 % 0,00679776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.801.548,58 % 0,14423449TOPLAM GİDERLER17.400.354,03 % 0,8958371DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.942.356.930,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924711BIST