***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.057,4 % 0,00013374Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000784Bağımsız Denetim Ücreti3.452,16 % 0,00022441Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.518,48 % 0,00399906Fon Yönetim Ücreti11.380.903,84 % 0,73982602Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu148,79 % 0,00000967Gecelik Ters Repo Komisyonu40.265,31 % 0,00261748Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.364,89 % 0,00008873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48.191,49 % 0,00313273Türev Araçlar Komisyonu204.749,57 % 0,01330993Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.181.719,59 % 0,14182467TOPLAM GİDERLER13.924.492,09 % 0,90517429DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.538.321.650,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924712BIST