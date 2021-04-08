***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.057,4 % 0,00013374
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000784
Bağımsız Denetim Ücreti
3.452,16 % 0,00022441
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.518,48 % 0,00399906
Fon Yönetim Ücreti
11.380.903,84 % 0,73982602
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
148,79 % 0,00000967
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.265,31 % 0,00261748
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.364,89 % 0,00008873
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
48.191,49 % 0,00313273
Türev Araçlar Komisyonu
204.749,57 % 0,01330993
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.181.719,59 % 0,14182467
TOPLAM GİDERLER
13.924.492,09 % 0,90517429
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.538.321.650,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924712
BIST
16:531.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -30,06
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:538,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:539,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7258
En Düşük
9,6635
16:53457,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,17
|Açılış
|: 457,08
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TUREX
|14,52
|326.715
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.027.176
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|616.585
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.812.904
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.026.009
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.842.943
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.989.274
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.044.037.905
|% 1,83
|
|BJKAS
|11,12
|889.561.469
|% 9,34
|
|KRDMD
|7,19
|849.925.171
|% -3,23
|
|GARAN
|6,64
|813.435.191
|% -1,78
|
|KOZAL
|115,00
|618.404.943
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,87
|446.965.371
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|279.622.226
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,13
|594.604.013
|% -6,85
|
|YKBNK
|2,12
|299.616.784
|% -2,75
|
|GARAN
|6,64
|813.435.191
|% -1,78
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1696
|8,1751
|% 0,52
|
|Euro
|9,7157
|9,7258
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1876
|11,2437
|% 0,42
|
|Frank
|8,7814
|8,8343
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1721
|2,1830
|% 0,43
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.007
|3.082
|-24,68
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,93
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
16:53
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17:07XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 14 altında . İşlem hacmi 14, 992.00 milyon TL de
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17:07INDES
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 637, 313 adet işlem
-
17:06SILVR
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 113, 285 adet işlem
-
17:04CRDFA
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 607 adet işlem
-
17:03YESIL
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 601 adet işlem