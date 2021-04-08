***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri857,15 % 0,00071871Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.450,34 % 0,00205458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.319,43 % 0,03213043Fon Yönetim Ücreti518.205,84 % 0,43451002Hisse Senedi Komisyonu12.392,64 % 0,0103911Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.405,03 % 0,00369357Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.345,47 % 0,00112816Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu57.362,01 % 0,04809743Vergiler ve Diğer Harcamalar122.231,41 % 0,10248972Türev Araçlar Komisyonu9.786,88 % 0,00820619Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler98.971,96 % 0,08298692TOPLAM GİDERLER866.328,16 % 0,72640684DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ119.262.113,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924713BIST