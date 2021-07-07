***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.442,57 % 0,00149654
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00012508
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,05 % 0,00588841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.484,84 % 0,02125126
Fon Yönetim Ücreti
1.649.188,5 % 1,71089124
Hisse Senedi Komisyonu
206.721,96 % 0,21445626
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.261,68 % 0,01272044
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.296,54 % 0,00238246
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 ğer Giderler
16.620,16 % 0,01724199
TOPLAM GİDERLER
1.922.902,39 % 1,99484587
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.393.532,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947583
BIST
16:481.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:488,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:4810,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:48505,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,61
|Açılış
|: 505,56
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,56
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:48
|TUCLK
|14,17
|79.067.213
|% 9,93
|
|TUREX
|10,52
|19.832.073
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,89
|33.985.761
|% 9,61
|
|AGYO
|2,29
|31.124.191
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.013.288.568
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,15
|635.998.965
|% 3,32
|
|THYAO
|13,90
|597.808.386
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,37
|561.425.870
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|501.134.660
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|501.134.660
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,24
|173.295.906
|% -6,77
|
|GARAN
|8,75
|1.013.288.568
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|561.425.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|635.998.965
|% 3,32
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6997
|% 0,16
|
|Euro
|10,2693
|10,2796
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9847
|12,0448
|% 0,29
|
|Frank
|9,3730
|9,4295
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% 0,20
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,13
|
|Altın Gr.
|505
|506
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,32
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|2,09
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,12
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03BNTAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 263, 641 adet işlem
-
17:02KAPLM
Yüzde 4.33 oranında artışla 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 834 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 67 artarak (% 0.72 ) 1, 499
-
17:00XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 8, 761.00 milyon TL de
-
17:00DAGHL
Yüzde 7.38 oranında artışla 17.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 146 adet işlem