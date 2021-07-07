***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.442,57 % 0,00149654Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00012508Bağımsız Denetim Ücreti5.676,05 % 0,00588841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.484,84 % 0,02125126Fon Yönetim Ücreti1.649.188,5 % 1,71089124Hisse Senedi Komisyonu206.721,96 % 0,21445626Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.261,68 % 0,01272044Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.296,54 % 0,00238246Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 ğer Giderler16.620,16 % 0,01724199TOPLAM GİDERLER1.922.902,39 % 1,99484587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.393.532,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947583BIST