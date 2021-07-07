***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.033,56 % 0,00222231Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00008833Bağımsız Denetim Ücreti5.692,76 % 0,00417038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.454,05 % 0,0340311Fon Yönetim Ücreti2.031.026,44 % 1,48788018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.071,03 % 0,00224976Gecelik Ters Repo Komisyonu8.678,6 % 0,00635773Vadeli Ters Repo Komisyonu236,25 % 0,00017307Borsa Para Piyasası Komisyonu1.319,68 % 0,00096677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0006043Türev Araçlar Komisyonu32.960,36 % 0,02414595Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.763,27 % 0,01594324TOPLAM GİDERLER2.155.181,47 % 1,57883311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.504.704,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947582BIST