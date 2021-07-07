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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:59



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.442,57 % 0,00009876
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000825
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,61 % 0,00038862
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.804,67 % 0,0077226
Fon Yönetim Ücreti
25.715.638,86 % 1,76048984
Hisse Senedi Komisyonu
404.932,81 % 0,02772166
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
101.824,85 % 0,00697092
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.237,39 % 0,00015317
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00005647
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
154.023,53 % 0,01054443
TOPLAM GİDERLER
26.499.526,76 % 1,81415472
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.460.709.305,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947584


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Tam 3.345 3.431 24,79  
Yarım 1.617 1.660 12,00  
Çeyrek 811 830 6,00  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 -0,05  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 -0,15  
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