***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.442,57 % 0,00009876Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000825Bağımsız Denetim Ücreti5.676,61 % 0,00038862Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.804,67 % 0,0077226Fon Yönetim Ücreti25.715.638,86 % 1,76048984Hisse Senedi Komisyonu404.932,81 % 0,02772166Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu101.824,85 % 0,00697092Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.237,39 % 0,00015317Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00005647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler154.023,53 % 0,01054443TOPLAM GİDERLER26.499.526,76 % 1,81415472DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.460.709.305,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947584BIST