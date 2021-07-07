***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,00132646
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00005554
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,51 % 0,00261472
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.242,68 % 0,02452473
Fon Yönetim Ücreti
107.667,7 % 0,04959408
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.400,1 % 0,00156616
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.587,42 % 0,00533742
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.450,41 % 0,00066809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00037997
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.754,07 % 0,01186288
TOPLAM GİDERLER
212.604,07 % 0,09793005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.097.896,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947585
BIST
16:211.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,11
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:218,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2110,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0690
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:21507,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,50
|Açılış
|: 507,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:21
|TUREX
|11,57
|11.493.441
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|SILVR
|5,62
|30.183.231
|% 9,55
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.522
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.928
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.228
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|80.769.919
|% -9,57
|
|FADE
|19,50
|41.938.767
|% -9,55
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|THYAO
|13,73
|560.895.374
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|278.706.666
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|207.373.273
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|227.643.494
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6829
|8,6855
|% 0,00
|
|Euro
|10,3080
|10,3195
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,79
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|23,02
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,14
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -1.00 ) 1, 217
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, SILVR, DENGE, AVGYO
-
16:36
AVGYO, MEGAP, LOGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
KATMR, KNFRT, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
Bu seansda işlem gören 211 hisse senedinden 48 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 154 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem