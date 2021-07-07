***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00132646Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005554Bağımsız Denetim Ücreti5.676,51 % 0,00261472Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.242,68 % 0,02452473Fon Yönetim Ücreti107.667,7 % 0,04959408Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.400,1 % 0,00156616Gecelik Ters Repo Komisyonu11.587,42 % 0,00533742Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.450,41 % 0,00066809Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00037997Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.754,07 % 0,01186288TOPLAM GİDERLER212.604,07 % 0,09793005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.097.896,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947585BIST