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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:59



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,00132646
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00005554
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,51 % 0,00261472
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.242,68 % 0,02452473
Fon Yönetim Ücreti
107.667,7 % 0,04959408
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.400,1 % 0,00156616
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.587,42 % 0,00533742
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.450,41 % 0,00066809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00037997
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.754,07 % 0,01186288
TOPLAM GİDERLER
212.604,07 % 0,09793005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.097.896,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947585


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Tam 3.345 3.430 23,02  
Yarım 1.617 1.659 11,14  
Çeyrek 811 830 5,57  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 -0,01  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 -0,15  
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