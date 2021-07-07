***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00326511Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00013671Bağımsız Denetim Ücreti5.676,71 % 0,00643644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.840,72 % 0,04970802Fon Yönetim Ücreti1.058.418,49 % 1,20006903Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.819,12 % 0,00206258Gecelik Ters Repo Komisyonu8.085,33 % 0,00916741Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.124,97 % 0,00240936Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0009353Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.143,12 % 0,02170509TOPLAM GİDERLER1.142.933,64 % 1,29589503DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.196.467,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947586BIST