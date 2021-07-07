***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,0136971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00057348
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,71 % 0,0270008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.266,33 % 0,1487157
Fon Yönetim Ücreti
156.023,86 % 0,74211453
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,01 % 0,00741055
Tahvil Bono Komisyonu
514,35 % 0,00244646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.208,11 % 0,01525911
Vadeli Ters Repo Komisyonu
47,25 % 0,00022474
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.419,97 % 0,00675397
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00392357
Türev Araçlar Komisyonu
7.468,85 % 0,03552496
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.182,49 % 0,04367575
TOPLAM GİDERLER
220.191,11 % 1,04732072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.024.229,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947587
BIST
16:011.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:018,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:0110,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0658
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:01507,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,48
|Açılış
|: 507,25
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TUREX
|11,57
|11.431.981
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.792.091
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.471.046
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.584.317
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.852.961
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|76.038.456
|% -9,57
|
|GARAN
|8,62
|560.346.082
|% -1,26
|
|THYAO
|13,72
|505.357.334
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,12
|436.421.469
|% -0,42
|
|PETKM
|5,34
|349.668.816
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,52
|269.113.688
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,88
|193.959.348
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|225.135.215
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|349.668.816
|% -0,37
|
|GARAN
|8,62
|560.346.082
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,12
|436.421.469
|% -0,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6851
|8,6887
|% 0,04
|
|Euro
|10,3092
|10,3149
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4481
|9,5050
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.346
|3.432
|25,38
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,28
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|