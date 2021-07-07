***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,0136971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00057348Bağımsız Denetim Ücreti5.676,71 % 0,0270008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.266,33 % 0,1487157Fon Yönetim Ücreti156.023,86 % 0,74211453Hisse Senedi Komisyonu1.558,01 % 0,00741055Tahvil Bono Komisyonu514,35 % 0,00244646Gecelik Ters Repo Komisyonu3.208,11 % 0,01525911Vadeli Ters Repo Komisyonu47,25 % 0,00022474Borsa Para Piyasası Komisyonu1.419,97 % 0,00675397Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00392357Türev Araçlar Komisyonu7.468,85 % 0,03552496Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.182,49 % 0,04367575TOPLAM GİDERLER220.191,11 % 1,04732072DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.024.229,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947587BIST