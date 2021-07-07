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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:59



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,0136971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00057348
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,71 % 0,0270008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.266,33 % 0,1487157
Fon Yönetim Ücreti
156.023,86 % 0,74211453
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,01 % 0,00741055
Tahvil Bono Komisyonu
514,35 % 0,00244646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.208,11 % 0,01525911
Vadeli Ters Repo Komisyonu
47,25 % 0,00022474
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.419,97 % 0,00675397
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00392357
Türev Araçlar Komisyonu
7.468,85 % 0,03552496
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.182,49 % 0,04367575
TOPLAM GİDERLER
220.191,11 % 1,04732072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.024.229,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947587


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AVGYO 3,01 16.792.091 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
TACTR 31,50 340.656 % 8,32  
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Cumhuriyet 3.362 3.413 19,00  
Tam 3.346 3.432 25,38  
Yarım 1.617 1.660 12,28  
Çeyrek 811 830 6,14  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 -0,04  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,02  
B. Petrol 73,17 73,17 -0,26  
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