***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.442,57 % 0,00474287Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00039641Bağımsız Denetim Ücreti5.676,05 % 0,01866168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.946,45 % 0,1116089Fon Yönetim Ücreti302.794,88 % 0,99552693Hisse Senedi Komisyonu3.276,84 % 0,01077357Tahvil Bono Komisyonu518,95 % 0,0017062Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.000,69 % 0,02630461Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.245,17 % 0,03039621TOPLAM GİDERLER365.022,17 % 1,20011738DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.415.538,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947588BIST