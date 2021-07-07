***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.442,57 % 0,00474287
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00039641
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,05 % 0,01866168
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.946,45 % 0,1116089
Fon Yönetim Ücreti
302.794,88 % 0,99552693
Hisse Senedi Komisyonu
3.276,84 % 0,01077357
Tahvil Bono Komisyonu
518,95 % 0,0017062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.000,69 % 0,02630461
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.245,17 % 0,03039621
TOPLAM GİDERLER
365.022,17 % 1,20011738
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.415.538,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947588
BIST
15:511.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,93
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:518,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:5110,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0902
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3407
En Düşük
10,2314
15:51507,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,82
|Açılış
|: 507,58
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TUREX
|11,57
|11.425.167
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.781.209
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|MAKTK
|2,97
|70.437.541
|% 8,39
|
|SNGYO
|4,23
|14.441.381
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.850
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.843.438
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|74.829.046
|% -9,57
|
|GARAN
|8,63
|535.583.159
|% -1,15
|
|THYAO
|13,66
|486.336.866
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,12
|435.597.081
|% -0,42
|
|PETKM
|5,34
|344.768.384
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|268.195.544
|% 6,67
|
|YKBNK
|2,26
|220.977.201
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|179.628.551
|% -1,58
|
|PETKM
|5,34
|344.768.384
|% -0,37
|
|GARAN
|8,63
|535.583.159
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|435.597.081
|% -0,42
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6893
|8,6925
|% 0,08
|
|Euro
|10,3025
|10,3224
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9312
|11,9911
|% -0,17
|
|Frank
|9,4537
|9,5107
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,05
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|
Seans Raporu
15:50
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16:02YAYLA
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 747, 819 adet işlem
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 96 kaybederek (% -0.93 ) 1, 485
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16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
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16:01XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 7, 038.00 milyon TL de
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16:01OZBAL
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 506 adet işlem