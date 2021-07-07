***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
521,81 % 0,00032082
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00007413
Bağımsız Denetim Ücreti
4.668,03 % 0,00287003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.965,25 % 0,01903824
Fon Yönetim Ücreti
1.619.200 % 0,9955261
Hisse Senedi Komisyonu
82.491,68 % 0,05071802
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.065,53 % 0,01049233
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.712,82 % 0,00105309
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00050717
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.037,34 % 0,05904624
TOPLAM GİDERLER
1.853.607,93 % 1,13964617
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.647.669,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947589
BIST
15:571.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:578,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:5710,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0670
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:57507,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,59
|Açılış
|: 507,36
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:57
|TUREX
|11,57
|11.426.463
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.781.820
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|MAKTK
|2,97
|70.666.770
|% 8,39
|
|SNGYO
|4,23
|14.441.381
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.510.202
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.852.857
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|75.256.083
|% -9,57
|
|GARAN
|8,63
|546.417.756
|% -1,15
|
|THYAO
|13,68
|491.034.228
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,11
|435.649.149
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|346.236.633
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,56
|268.354.698
|% 7,05
|
|EKGYO
|1,88
|193.230.688
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|223.139.203
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|346.236.633
|% -0,19
|
|GARAN
|8,63
|546.417.756
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,11
|435.649.149
|% -0,56
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6908
|8,6943
|% 0,10
|
|Euro
|10,3085
|10,3175
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4481
|9,5050
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.346
|3.432
|25,38
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,28
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|