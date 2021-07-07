***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri521,81 % 0,00032082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007413Bağımsız Denetim Ücreti4.668,03 % 0,00287003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.965,25 % 0,01903824Fon Yönetim Ücreti1.619.200 % 0,9955261Hisse Senedi Komisyonu82.491,68 % 0,05071802Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.065,53 % 0,01049233Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.712,82 % 0,00105309Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00050717Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.037,34 % 0,05904624TOPLAM GİDERLER1.853.607,93 % 1,13964617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ162.647.669,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947589BIST