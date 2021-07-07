***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00014316Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000599Bağımsız Denetim Ücreti5.677,61 % 0,00028225Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri435.902,89 % 0,02166999Fon Yönetim Ücreti32.405.490,44 % 1,61097063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu88.366,41 % 0,00439295Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.366,42 % 0,00006793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu223.550,15 % 0,01111332Vergiler ve Diğer Harcamalar11.904,66 % 0,00059182Türev Araçlar Komisyonu138.722,93 % 0,00689632Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler229.788,7 % 0,01142346TOPLAM GİDERLER33.543.770,49 % 1,66755783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.011.550.661,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947590BIST