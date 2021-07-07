***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.877,9 % 0,00112254
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00004703
Bağımsız Denetim Ücreti
5.198,96 % 0,00202788
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.288,7 % 0,02117554
Fon Yönetim Ücreti
3.496.190,84 % 1,36370436
Hisse Senedi Komisyonu
174.949,74 % 0,0682399
Tahvil Bono Komisyonu
5.571,12 % 0,00217304
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.372,15 % 0,00755619
Vadeli Ters Repo Komisyonu
472,5 % 0,0001843
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.398,49 % 0,00054549
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33,25 % 0,00001297
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00032176
Türev Araçlar Komisyonu
98.130,65 % 0,03827628
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.296,2 % 0,01454754
TOPLAM GİDERLER
3.896.725,97 % 1,51993482
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
256.374.544,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947591
BIST
15:541.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,52
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:548,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:5410,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0694
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:54507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,63
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TUREX
|11,57
|11.426.463
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.781.820
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|MAKTK
|2,97
|70.666.770
|% 8,39
|
|SNGYO
|4,23
|14.441.381
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.510.202
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.852.857
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|75.256.083
|% -9,57
|
|GARAN
|8,63
|546.417.756
|% -1,15
|
|THYAO
|13,68
|491.034.228
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,11
|435.649.149
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|346.236.633
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,56
|268.354.698
|% 7,05
|
|EKGYO
|1,88
|193.230.688
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|223.139.203
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|346.236.633
|% -0,19
|
|GARAN
|8,63
|546.417.756
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,11
|435.649.149
|% -0,56
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6909
|8,6929
|% 0,09
|
|Euro
|10,3107
|10,3199
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9306
|11,9904
|% -0,18
|
|Frank
|9,4516
|9,5086
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.343
|3.428
|21,05
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,18
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,09
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|