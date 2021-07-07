Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 14:00



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.877,9 % 0,00112254
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00004703
Bağımsız Denetim Ücreti
5.198,96 % 0,00202788
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.288,7 % 0,02117554
Fon Yönetim Ücreti
3.496.190,84 % 1,36370436
Hisse Senedi Komisyonu
174.949,74 % 0,0682399
Tahvil Bono Komisyonu
5.571,12 % 0,00217304
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.372,15 % 0,00755619
Vadeli Ters Repo Komisyonu
472,5 % 0,0001843
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.398,49 % 0,00054549
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33,25 % 0,00001297
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00032176
Türev Araçlar Komisyonu
98.130,65 % 0,03827628
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.296,2 % 0,01454754
TOPLAM GİDERLER
3.896.725,97 % 1,51993482
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
256.374.544,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947591


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:541.380
Değişim :  -0,76% |  -10,52
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.426.463 % 9,98  
AVGYO 3,01 16.781.820 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
MAKTK 2,97 70.666.770 % 8,39  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 8,6909 8,6929 % 0,09  
Euro 10,3107 10,3199 % 0,68  
Sterlin 11,9306 11,9904 % -0,18  
Frank 9,4516 9,5086 % 1,15  
Riyal 2,3106 2,3222 % 0,07  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Gr. 507 507 3,53  
Cumhuriyet 3.364 3.415 21,00  
Tam 3.343 3.428 21,05  
Yarım 1.616 1.658 10,18  
Çeyrek 811 829 5,09  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,02  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru