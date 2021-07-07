***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.877,9 % 0,00112254Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004703Bağımsız Denetim Ücreti5.198,96 % 0,00202788Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.288,7 % 0,02117554Fon Yönetim Ücreti3.496.190,84 % 1,36370436Hisse Senedi Komisyonu174.949,74 % 0,0682399Tahvil Bono Komisyonu5.571,12 % 0,00217304Gecelik Ters Repo Komisyonu19.372,15 % 0,00755619Vadeli Ters Repo Komisyonu472,5 % 0,0001843Borsa Para Piyasası Komisyonu1.398,49 % 0,00054549Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu33,25 % 0,00001297Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00032176Türev Araçlar Komisyonu98.130,65 % 0,03827628Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.296,2 % 0,01454754TOPLAM GİDERLER3.896.725,97 % 1,51993482DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ256.374.544,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947591BIST