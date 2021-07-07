***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00215039Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009003Bağımsız Denetim Ücreti5.677,63 % 0,00423971Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.366,02 % 0,07270698Fon Yönetim Ücreti1.333.167,75 % 0,99552805Hisse Senedi Komisyonu2.321,73 % 0,00173373Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.040,96 % 0,00675124Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.337,42 % 0,0009987Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu131.933,74 % 0,09852004Vergiler ve Diğer Harcamalar79.299,62 % 0,0592161Türev Araçlar Komisyonu33.551,89 % 0,0250545Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler156.975,33 % 0,11721956TOPLAM GİDERLER1.853.672,37 % 1,38420903DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.915.639,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947592BIST