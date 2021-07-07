***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,0000847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000355Bağımsız Denetim Ücreti5.676,12 % 0,00016694Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri323.809,81 % 0,00952356Fon Yönetim Ücreti24.924.876,82 % 0,73306463Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.944,99 % 0,0000572Gecelik Ters Repo Komisyonu2.385.883,39 % 0,07017113Vadeli Ters Repo Komisyonu62.645,63 % 0,00184247Borsa Para Piyasası Komisyonu325.283,42 % 0,0095669Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00002426Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler385.755,58 % 0,01134544TOPLAM GİDERLER28.419.700,94 % 0,83585078DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.400.092.663,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947594BIST